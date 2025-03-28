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Европа ноет от бессилия: вопрос конфискации активов России никак не решат

0:36
Мир

Евросоюз никак не найдет способ, чтобы получилось конфисковать замороженные активы РФ. Смена мирового порядка "тормозит" этот процесс.

Флаг ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by Marek Ślusarczyk (, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Флаг ЕС

Европа обеспокоена плохим прецедентом. Там размещают свои сбережения любые государства. Однако из-за "воровства" активов РФ репутация Европы будет подорвана.

Кроме того, процесс усложнили переговоры России и США об урегулировании украинского конфликта.

Европе остается только делать все возможное, чтобы укрепить свои и украинские позиции, пишет KP. RU.

Уточнения

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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