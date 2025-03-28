Европа ноет от бессилия: вопрос конфискации активов России никак не решат

0:36 Your browser does not support the audio element. Мир

Евросоюз никак не найдет способ, чтобы получилось конфисковать замороженные активы РФ. Смена мирового порядка "тормозит" этот процесс.

Фото: commons.wikimedia.org by Marek Ślusarczyk (, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Флаг ЕС

Европа обеспокоена плохим прецедентом. Там размещают свои сбережения любые государства. Однако из-за "воровства" активов РФ репутация Европы будет подорвана.

Кроме того, процесс усложнили переговоры России и США об урегулировании украинского конфликта.

Европе остается только делать все возможное, чтобы укрепить свои и украинские позиции, пишет KP. RU.

Уточнения

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².

