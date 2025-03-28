Европа ноет от бессилия: вопрос конфискации активов России никак не решат

Евросоюз никак не найдет способ, чтобы получилось конфисковать замороженные активы РФ. Смена мирового порядка "тормозит" этот процесс.
Европа обеспокоена плохим прецедентом. Там размещают свои сбережения любые государства. Однако из-за "воровства" активов РФ репутация Европы будет подорвана.
Кроме того, процесс усложнили переговоры России и США об урегулировании украинского конфликта.
Европе остается только делать все возможное, чтобы укрепить свои и украинские позиции, пишет KP. RU.
Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².
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