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Продолжаем помогать: российские спасатели отправились в Мьянму

1:05
Мир

По распоряжению президента России Владимира Путина Министерство по чрезвычайным ситуациям направило два самолета с сотрудниками аварийно-спасательных служб в Мьянму.

МЧС
Фото: 66.mchs.gov.ru by МЧС России Главное управление по Свердловской области, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
МЧС

Данная миссия организована для устранения последствий мощного землетрясения, обрушившегося на регион.

Пресс-служба МЧС проинформировала, что команда российских специалистов отправилась из аэропорта Жуковский в указанный район бедствия. В состав отряда вошли 120 профессионалов, представляющих подразделения "Центроспас" и Центр особых спасательных операций "Лидер". Среди них — врачи анестезиологи, психологи и кинологические расчеты с собаками, обученными к поискам людей под завалами.

Особое внимание уделяется опыту специалистов, которые неоднократно участвовали в ликвидации последствий стихийных катастроф. Российские спасатели подготовлены к работе в экстремальных условиях и оснащены современным оборудованием, необходимым для проведения эффективных поисково-спасательных операций.

Уточнения

Мья́нма — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в западной части полуострова Индокитай.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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