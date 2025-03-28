Ядерный путь: Иран сделал важное обновление по программе

В пятницу официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил о завершении новой серии консультаций с Великобританией, Францией и Германией.
Эти переговоры, прошедшие в четверг в Женеве, были посвящены урегулированию вопросов снятия санкций и статуса ядерной программы страны. По данным Telegram-канала иранского внешнеполитического ведомства, обсуждения проходили на уровне экспертов, с акцентом на поиск взаимоприемлемых решений в обеих сферах.
Предыдущая встреча представителей Ирана и евротройки состоялась в конце февраля, когда глава МИД Аббас Аракчи участвовал в конференции ООН по разоружению. Как отметил заместитель министра иностранных дел Казем Гариб-Абади, в рамках тех переговоров стороны затронули тему восстановления ядерной сделки. Он также подчеркнул, что все участники диалога демонстрируют готовность найти компромисс.
Перерыв в переговорах между Тегераном и европейскими странами длился два года до встречи 29 ноября 2024-го. Тогда делегацию Ирана возглавил Маджид Тахт-Раванчи, занимающий пост помощника главы МИД по политическим вопросам.
Напомним, что первоначальная ядерная сделка 2015 года предполагала постепенный отказ от санкций в обмен на ограничение иранских ядерных технологий. Однако в 2018 году США, при администрации Дональда Трампа, вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), вновь введя эмбарго. Это привело к ответным мерам Ирана, который начал сокращать свои обязательства по соглашению, включая отказ от лимитов на обогащение урана.
Тегера́н — один из 31 остана в Иране.
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