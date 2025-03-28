Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не трогайте моё эго: что происходит, когда нарцисса лишают признания — ответ науки
Не допускайте этих ошибок с сухим шампунем, если хотите сохранить здоровье волос
Пресняков наглядно показал преемственность поколений в своей семье
Продолжаем помогать: российские спасатели отправились в Мьянму
Джеффинг: секретный метод, который поможет полюбить бег заново
Безлюдная пустыня: что противник делает с Курской областью
Правильная обрезка слив: советы для садоводов на весну
Лучшее приключение на Карибах: водопад, пляж и экстрим в одном месте
Увлажняющие кремы важны, но не так, как он: этот продукт — ключ к молодости кожи

Ядерный путь: Иран сделал важное обновление по программе

1:51
Мир

В пятницу официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил о завершении новой серии консультаций с Великобританией, Францией и Германией.

Флаг Ирана
Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Ирана

Эти переговоры, прошедшие в четверг в Женеве, были посвящены урегулированию вопросов снятия санкций и статуса ядерной программы страны. По данным Telegram-канала иранского внешнеполитического ведомства, обсуждения проходили на уровне экспертов, с акцентом на поиск взаимоприемлемых решений в обеих сферах.

Предыдущая встреча представителей Ирана и евротройки состоялась в конце февраля, когда глава МИД Аббас Аракчи участвовал в конференции ООН по разоружению. Как отметил заместитель министра иностранных дел Казем Гариб-Абади, в рамках тех переговоров стороны затронули тему восстановления ядерной сделки. Он также подчеркнул, что все участники диалога демонстрируют готовность найти компромисс.

Перерыв в переговорах между Тегераном и европейскими странами длился два года до встречи 29 ноября 2024-го. Тогда делегацию Ирана возглавил Маджид Тахт-Раванчи, занимающий пост помощника главы МИД по политическим вопросам.

Напомним, что первоначальная ядерная сделка 2015 года предполагала постепенный отказ от санкций в обмен на ограничение иранских ядерных технологий. Однако в 2018 году США, при администрации Дональда Трампа, вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), вновь введя эмбарго. Это привело к ответным мерам Ирана, который начал сокращать свои обязательства по соглашению, включая отказ от лимитов на обогащение урана.

Уточнения

Тегера́н один из 31 остана в Иране.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США
Мир. Новости мира
АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США Аудио 
Помада, которая держится весь день: один простой трюк — и цвет не сотрётся
Красота и стиль
Помада, которая держится весь день: один простой трюк — и цвет не сотрётся Аудио 
Воздушные французские булочки: пекутся быстро, а съедаются моментально
Еда и рецепты
Воздушные французские булочки: пекутся быстро, а съедаются моментально Аудио 
Популярное
Не балкон и не комната: зачем в квартире нужна лоджия — и чего с ней делать нельзя

Лоджия — это не просто балкон с другим видом. Рассказываем, чем она отличается, что можно с ней делать, а за что можно получить штраф.

Не балкон и не комната: зачем в квартире нужна лоджия — и чего с ней делать нельзя
Затмит любое Евровидение: Киркоров поделился своими ожиданиями от Интервидения в Москве
Затмит любое Евровидение: Киркоров поделился своими ожиданиями от Интервидения в Москве
Забудьте об откачке дачного туалета: одно средство — и яма чистится сама
За неделю резервы России подскочили на миллиарды: Центробанк раскрыл причину
Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев В царской России за пропаганду русского языка можно было угодить в Сибирь Сергей Лебедев
Садальский призвал Михалкова вернуть американцам Оскар
АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США
Гены против привычек: что важнее для долгой жизни — спор разгорается снова
Гены против привычек: что важнее для долгой жизни — спор разгорается снова
Последние материалы
Продолжаем помогать: российские спасатели отправились в Мьянму
Джеффинг: секретный метод, который поможет полюбить бег заново
Ядерный путь: Иран сделал важное обновление по программе
Безлюдная пустыня: что противник делает с Курской областью
Правильная обрезка слив: советы для садоводов на весну
Лучшее приключение на Карибах: водопад, пляж и экстрим в одном месте
Увлажняющие кремы важны, но не так, как он: этот продукт — ключ к молодости кожи
КБД нового поколения: революция в лечении эпилепсии и рассеянного склероза
Интерьер, который пахнет весной: неожиданные идеи для дома
Наргиз Закирова сделала татуировку со Степаном Бандерой* на бедре
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.