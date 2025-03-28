Холодный сценарий: Америка раскрыла план присоединения Гренландии

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая в пятницу, заявил, что Вашингтон не рассматривает военный сценарий в отношении Гренландии и рассчитывает на конструктивный диалог с жителями острова.
По его словам, Соединённые Штаты исходят из того, что силовое вмешательство вряд ли когда-либо потребуется.
Вэнс выразил уверенность, что народ Гренландии настроен разумно и открыт к взаимодействию. Он отметил, что американская сторона надеется достичь соглашения, которое будет выгодным обеим сторонам и позволит обеспечить безопасность как самого острова, так и США.
По его словам, в Вашингтоне рассчитывают на подход, напоминающий стиль переговоров, характерный для бывшего президента Дональда Трампа — прагматичный и ориентированный на результат.
Также он подчеркнул, что США намерены вести прямой диалог с местным населением и не стремятся к одностороннему контролю над территорией. Главная цель — выстраивание партнёрских, а не конфронтационных отношений.
Джеймс Дэ́вид Вэнс — американский политический и государственный деятель, предприниматель, публицист, ветеран Корпуса морской пехоты.
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