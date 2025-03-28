Интересы сходятся: Гренландию может забрать Россия, Китай или Америка

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Во время визита на космическую базу Питтуфик, расположенную за Северным полярным кругом, вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Гренландии.

Гренландский ледник
Фото: Tasiilaq Glacier Cruise by Christine Zenino, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гренландский ледник

По его словам, Вашингтон располагает конкретными свидетельствами, указывающими на растущий интерес к острову со стороны России и Китая. Эти государства, отметил он, проявляют активность в Арктике — как в военной, так и в экономической сферах.

Вэнс заявил, что Москва и Пекин рассматривают Гренландию как стратегически важный объект, особенно в контексте доступа к морским маршрутам и природным ресурсам региона.

Он подчеркнул, что Китай, в частности, оказывал экономическое давление на остров, проводил учения в арктической зоне и даже обозначал себя как "приарктическую" державу. Всё это, по его словам, подтверждает наличие серьёзного геополитического интереса к данному региону.

Несмотря на это, вице-президент дал понять, что США признают право жителей Гренландии на самоопределение. Однако он выразил уверенность, что под защитой Соединённых Штатов острову будет обеспечена большая стабильность и безопасность, чем под эгидой Дании, которая, как он отметил, во многом полагается на американскую поддержку в вопросах обороны.

Вэнс также прокомментировал ранее сделанные заявления бывшего президента Дональда Трампа о возможном присоединении Гренландии к США. По его мнению, эти слова следует воспринимать не как территориальные претензии, а как сигнал о том, что остров уязвим в условиях растущего внешнего давления.

Особое внимание вице-президент уделил значению базы Питтуфик, назвав её ключевым элементом системы раннего предупреждения о ракетной угрозе. Как пояснил он, в случае запуска ракеты со стороны вероятного противника, включая подводные лодки, дежурные на объекте незамедлительно передадут информацию на материк, что позволит активировать систему противоракетной обороны.

Уточнения

Гренла́ндия — автономная область Дании.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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