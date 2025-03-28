Защиты от Америки не предусмотрено: Вэнс заявил, что США защитит Гренландию

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Во время визита на американскую космическую базу Питтуфик, расположенную в Гренландии, вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что Соединённые Штаты признают право жителей острова на самоопределение и готовы выстраивать с ними партнёрские отношения.

Фото: flickr.com by Pfc. Cameron Boyd is licensed under U.S. federal government Американские военные

Общаясь с журналистами, Вэнс выразил мнение, что Гренландия будет чувствовать себя более защищённой под покровительством Вашингтона, чем под обороной Копенгагена. По его словам, Дания сама в значительной степени полагается на военную поддержку США, и именно это становится аргументом в пользу более тесного сотрудничества острова с американской стороной.

Он также добавил, что Соединённые Штаты рассчитывают на конструктивный диалог с населением Гренландии и надеются на развитие взаимовыгодного взаимодействия в будущем.

Уточнения

Копенга́ген — столица Датского королевства (Дании) и крупнейший город Дании. Располагается на островах Зеландия, Слотсхольмен и Амагер.

