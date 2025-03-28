Во время визита на американскую космическую базу Питтуфик, расположенную в Гренландии, вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил обеспокоенность по поводу безопасности острова.
По его оценке, нахождение Гренландии под защитой Соединённых Штатов обеспечит ей большую стабильность, чем существующая поддержка со стороны Дании, которая, по его словам, во многом полагается на помощь США в вопросах обороны.
Эти заявления прозвучали в ходе беседы с журналистами, которую транслировали ведущие американские телеканалы. Вэнс дал понять, что Вашингтон рассматривает своё участие в обеспечении безопасности арктического региона как приоритет, особенно в условиях растущего геополитического интереса к Гренландии со стороны других мировых держав.
Гренландия, напомним, до середины XX века находилась в статусе датской колонии. Хотя остров и остаётся в составе Королевства Дания, с 2009 года он обладает широкой автономией, управляя собственной внутренней политикой и принимая ключевые решения самостоятельно.
Гренла́ндия — крупнейший на Земле остров.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Свёкла — не самый покладистый сосед на грядке. Зато при правильном окружении и уходе способна подарить рекордный урожай. Секреты хорошей компании — в нашем материале.