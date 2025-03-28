Приход демократии: США боится, что Гренландия не защищена. Поэтому нападут на нее

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1:10
Мир

Во время визита на американскую космическую базу Питтуфик, расположенную в Гренландии, вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил обеспокоенность по поводу безопасности острова.

Американские военные
Фото: dvidshub.net by Pvt. Randy Wren is licensed under U.S. federal government
Американские военные

По его оценке, нахождение Гренландии под защитой Соединённых Штатов обеспечит ей большую стабильность, чем существующая поддержка со стороны Дании, которая, по его словам, во многом полагается на помощь США в вопросах обороны.

Эти заявления прозвучали в ходе беседы с журналистами, которую транслировали ведущие американские телеканалы. Вэнс дал понять, что Вашингтон рассматривает своё участие в обеспечении безопасности арктического региона как приоритет, особенно в условиях растущего геополитического интереса к Гренландии со стороны других мировых держав.

Гренландия, напомним, до середины XX века находилась в статусе датской колонии. Хотя остров и остаётся в составе Королевства Дания, с 2009 года он обладает широкой автономией, управляя собственной внутренней политикой и принимая ключевые решения самостоятельно.

Уточнения

Гренла́ндия — крупнейший на Земле остров.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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