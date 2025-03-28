Военные технологии во льдах: Америка раскрыла планы на Гренландию

2:06 Your browser does not support the audio element. Мир

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Соединённые Штаты не планируют увеличивать число своих военных на территории Гренландии.

Фото: commons.wikimedia.org by Ville Miettinen from Helsinki, Finland, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гренландия

Вместо этого, по его словам, Вашингтон сосредоточит усилия на модернизации уже имеющихся ресурсов — в частности, на инвестициях в ледоколы и корабли, которые уже несут службу в этом арктическом регионе.

Вэнс отметил, что одной из ключевых задач США является обеспечение долгосрочного лидерства в Арктике. Он подчеркнул: если Вашингтон не займёт активную позицию в этом направлении, то освободившееся пространство могут занять другие державы.

В этой связи он назвал действия американских военнослужащих на острове крайне важными и добавил, что лишь в последние годы, особенно после заявлений Дональда Трампа, в США начали осознавать значение арктического присутствия.

Отдельное внимание вице-президент уделил вопросам, касающимся статуса самой Гренландии. По его словам, Соединённые Штаты признают право жителей острова на самоопределение, не стремясь навязать им своё влияние.

Вместо этого Вашингтон предлагает партнёрство и гарантии безопасности, считая, что под его защитой региону будет спокойнее. При этом Вэнс выразил уверенность, что прибегать к силовому сценарию США не придётся — ставка делается на диалог с местным населением.

Он также упомянул, что интерес к Гренландии проявляют и другие мировые игроки, в частности Россия и Китай. В свете этого, по мнению американской администрации, остров не может считаться полностью безопасным, и именно поэтому Соединённые Штаты намерены усилить своё участие в его защите.

Накануне президент США, говоря о возможной интеграции Гренландии в состав страны, заявил, что остров представляет стратегическую ценность с точки зрения национальной безопасности, и этот фактор, по его выражению, "не оставляет выбора".

Уточнения

Джеймс Дэ́вид Вэнс — американский политический и государственный деятель, предприниматель, публицист, ветеран Корпуса морской пехоты.

