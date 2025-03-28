Вы ее защитить не можете: Америка объяснила Дании, почему заберет Гренландию

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Мир

Во время визита на американскую военную базу, расположенную в Гренландии, вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил недовольство политикой Дании в области обороны.

Джей Ди Вэнс
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Джей Ди Вэнс

По его мнению, датские власти на протяжении двух десятилетий не предпринимали достаточных усилий для укрепления безопасности в этом стратегически важном регионе.

Вэнс отметил, что Копенгаген не выделяет нужного объема средств на оборону, что, по его словам, ставит под угрозу как американское военное присутствие, так и безопасность жителей Гренландии. Он считает, что Дания не справляется с обязанностями по содержанию базы и обеспечению защиты от потенциальных внешних угроз.

Телеканал PBS News вел прямую трансляцию с места событий, во время которой вице-президент подчеркнул необходимость пересмотра подхода к оборонным расходам и более активного участия Дании в совместной системе безопасности.

Уточнения

Джеймс Дэ́вид Вэнс — американский политический и государственный деятель, предприниматель, публицист, ветеран Корпуса морской пехоты.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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