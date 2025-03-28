Вопрос поколений: чем Америка обеспечит будущее детей

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США должны обеспечить себе лидерство в Арктике на следующее поколение вперед.
Это заявление было сделано во время посещения военной базы в Гренландии.
По мнению Вэнса, если США не займут лидирующую позицию в Арктике, другие страны заполнят пробел. Он подчеркнул, что деятельность американских военнослужащих в этом регионе имеет критически важное значение.
Президент США Дональд Трамп также высказался о важности Арктики для США. Он отметил, что Гренландия, принадлежащая Дании, необходима Штатам для обеспечения международной безопасности, учитывая риски со стороны Китая и России.
Ранее Трамп уже заявлял, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США. Он также пообещал жителям острова богатство и процветание, если они присоединятся к Соединенным Штатам.
Гренландия, которая до 1953 года была колонией Дании, в настоящее время имеет автономию и возможность самоуправления. Хотя остров остается частью королевства, он самостоятельно определяет свою внутреннюю политику.
Гренла́ндия — крупнейший на Земле остров.
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