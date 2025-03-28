Вопрос поколений: чем Америка обеспечит будущее детей

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1:15
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Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США должны обеспечить себе лидерство в Арктике на следующее поколение вперед.

Джей Ди Вэнс
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Джей Ди Вэнс

Это заявление было сделано во время посещения военной базы в Гренландии.

По мнению Вэнса, если США не займут лидирующую позицию в Арктике, другие страны заполнят пробел. Он подчеркнул, что деятельность американских военнослужащих в этом регионе имеет критически важное значение.

Президент США Дональд Трамп также высказался о важности Арктики для США. Он отметил, что Гренландия, принадлежащая Дании, необходима Штатам для обеспечения международной безопасности, учитывая риски со стороны Китая и России.

Ранее Трамп уже заявлял, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США. Он также пообещал жителям острова богатство и процветание, если они присоединятся к Соединенным Штатам.

Гренландия, которая до 1953 года была колонией Дании, в настоящее время имеет автономию и возможность самоуправления. Хотя остров остается частью королевства, он самостоятельно определяет свою внутреннюю политику.

Уточнения

Гренла́ндия — крупнейший на Земле остров.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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