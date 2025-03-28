Чужие больше не дают: Украина решила начать производить ПВО у себя

1:29 Your browser does not support the audio element. Мир

Владимир Зеленский объявил о достижении договоренности о получении лицензии на производство некоторых систем противовоздушной обороны на Украине.

Фото: flickr.com by Bundeswehr-Fotos, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ ЗРК Patriot

Это заявление было сделано в ходе брифинга, посвященного итогам встречи "коалиции желающих", состоявшейся в четверг.

По словам Зеленского, Украина будет производить системы ПВО, а также работать над лицензией для некоторых видов артиллерии. Однако, он не уточнил названия комплексов и не указал государств-разработчиков.

Ранее журнал Forbes сообщил, что власти Украины и их союзники в Европе активизировали работу по поиску замены американских ракет ПВО. В частности, в рамках кредитного финансирования от Великобритании, Украина может получить 5 тысяч ракет ПВО малой дальности Martlet, произведенных французской фирмой Thales.

Кроме того, норвежская компания Kongsberg объявила о намерении объединиться с украинской фирмой для производства на Украине ракет класса "земля-воздух" для 13 украинских батарей ПВО средней дальности NASAMS.

Россия, в свою очередь, считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России.

Уточнения

NASAMS — передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, NASAMS может уничтожать БПЛА, баллистические ракеты, вертолёты, самолёты, крылатые ракеты и другие цели.

