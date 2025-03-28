Спасибо, берем: Америка решила судьбу Гренландии

Президент США Дональд Трамп высказался о присоединении Гренландии к американской территории, подчеркнув, что остров имеет стратегическое значение для безопасности Соединенных Штатов.
По его мнению, выбор в этом вопросе отсутствует.
Трамп заявил, что Гренландия необходима США для обеспечения международной безопасности, учитывая растущие риски со стороны Китая и России. Он подчеркнул, что остров является важным элементом в системе безопасности страны.
Ранее Трамп уже высказывался о Гренландии, заявляя, что остров "так или иначе" окажется под контролем США. Он также пообещал жителям острова богатство и процветание, если они присоединятся к Соединенным Штатам.
Гренландия, которая до 1953 года была колонией Дании, в настоящее время имеет автономию и возможность самоуправления. Хотя остров остается частью королевства, он самостоятельно определяет свою внутреннюю политику.
Гренла́ндия — крупнейший на Земле остров. Расположен на северо-востоке Северной Америки, а потому, с точки зрения физической географии, относится к ней.
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