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Ход переговоров: Трамп посетовал на недружелюбность РФ и Украины

1:34
Мир

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование на Украине продвигается вперед, но между сторонами сохраняется недоброжелательность.

трамп
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
трамп

Это заявление было сделано им в Белом доме.

По его словам, прогресс есть, но стороны по-прежнему испытывают недоброжелательность друг к другу.

Ранее президент Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. В ходе беседы российский лидер положительно отреагировал на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.

Вслед за этим Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Однако, всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США, киевский режим атаковал нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае.

Эта атака стала первой в серии ударов по энергоинфраструктуре, нанесенных ВСУ во время прекращения огня. Кроме того, была атакована и ГИС "Суджа", которая уже не в первый раз подверглась нападению.

В Минобороны отметили, что такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. Представитель Кремля Дмитрий Песков также заявил, что действия Киева являются лучшим показателем отсутствия договороспособности режима Зеленского.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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