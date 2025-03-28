Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скандал с маткапиталом: две женщины обманули государство на 772 тысячи рублей!
Неожиданное открытие: как загар превращается в катастрофу, если не учесть эти простые факты
Кошка спит с вами? Вот что это говорит о вашем здоровье
Розетки, автоматы и штробы: как срезать до 30% бюджета на электрике без риска
Любимая кружка кофе и ловушка для сосудов — это одно и то же
Восточная сказка с печальным концом: россиянка предупреждает об опасности романов с египтянами
Мох расползается по участку? Сделайте это — и он исчезнет сам
Этот апрель в Лионе будет жарким: что посмотреть, куда пойти
Застывшее время: сестра Фриске показала квартиру певицы

Трамп презирает Зеленского и убеждён в слабости Украины

0:44
Мир

Дональд Трамп презирает Владимира Зеленского и убежден в слабости Украины.

Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Владимиром Зеленским
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Владимиром Зеленским

Об этом сообщает издание Times.

По мнению автора статьи, переизбрание Трампа стало для Киева разрушительным. А сделку по украинским недрам Times называет "очередной попыткой унизить Зеленского и его команды".

"Убежденный в слабости Украины, презирающий президента Зеленского и разгневанный миллиардами долларов помощи, предоставленной Киеву администрацией Байдена, Трамп вознамерился вернуть все это и даже больше", — подчеркнуло издание.

При этом американские переговорщики работают над тем, чтобы добиться от киевского режима ещё больших уступок, подытожил Times.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Как сделать настойку, которую не стыдно поставить на праздничный стол
Еда и рецепты
Как сделать настойку, которую не стыдно поставить на праздничный стол Аудио 
Морковь без прореживания: обычная туалетная бумага решает проблему
Садоводство, цветоводство
Морковь без прореживания: обычная туалетная бумага решает проблему Аудио 
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Еда и рецепты
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее Аудио 
Популярное
Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать

Свёкла — не самый покладистый сосед на грядке. Зато при правильном окружении и уходе способна подарить рекордный урожай. Секреты хорошей компании — в нашем материале.

Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир
Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери
Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев В царской России за пропаганду русского языка можно было угодить в Сибирь Сергей Лебедев
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним
Воздушные французские булочки: пекутся быстро, а съедаются моментально
В Китае рассказали о необычной ситуации с золотым запасом России
В Китае рассказали о необычной ситуации с золотым запасом России
Последние материалы
Кошка спит с вами? Вот что это говорит о вашем здоровье
Розетки, автоматы и штробы: как срезать до 30% бюджета на электрике без риска
Любимая кружка кофе и ловушка для сосудов — это одно и то же
Восточная сказка с печальным концом: россиянка предупреждает об опасности романов с египтянами
Мох расползается по участку? Сделайте это — и он исчезнет сам
Этот апрель в Лионе будет жарким: что посмотреть, куда пойти
Застывшее время: сестра Фриске показала квартиру певицы
Вся правда о миндале: польза, вред и сколько можно есть в день
Три мощных упражнения пилатеса: улучшите здоровье прямо у себя дома
В загородный дом Аллы Пугачёвой не получилось найти жильцов из-за дорогивизны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.