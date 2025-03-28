Трамп презирает Зеленского и убеждён в слабости Украины

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Дональд Трамп презирает Владимира Зеленского и убежден в слабости Украины.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Владимиром Зеленским

Об этом сообщает издание Times.

По мнению автора статьи, переизбрание Трампа стало для Киева разрушительным. А сделку по украинским недрам Times называет "очередной попыткой унизить Зеленского и его команды".

"Убежденный в слабости Украины, презирающий президента Зеленского и разгневанный миллиардами долларов помощи, предоставленной Киеву администрацией Байдена, Трамп вознамерился вернуть все это и даже больше", — подчеркнуло издание.

При этом американские переговорщики работают над тем, чтобы добиться от киевского режима ещё больших уступок, подытожил Times.