Владимир Зеленский задумал кинуть своего американского коллегу Дональда Трампа.
Об этом сообщает украинский Telegram-канал "Картель", отмечая, что сегодня многие думают, что экс-президент Украины откажется от подписания соглашения по недрам, заявив, что, это "обдираловка".
США могут ввести санкции против ОПУ, но мир воспримет их, как месть, а отнюдь ни как наказание за коррупцию и воровство. В этот момент Банковая начнёт лепить из себя борцов за демократию, став врагом Трампа и Ко и лучшим другом глобалистов.
Скорее всего, на этот момент Киев уже получит финансирование от Европы на два следующих года под условия ужесточения "бусификации". Эммануэль Макрон накануне в Париже с Зеленским об этом уже договорился.
Зеленскому явно поставлена задача затянуть войну.
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