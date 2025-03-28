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В надежде на Европу. Зеленский задумал кинуть Трампа

0:55
Мир

Владимир Зеленский задумал кинуть своего американского коллегу Дональда Трампа.

Владимир Зеленский во время встречи с общественными активистами
Фото: website President of Ukraine by president.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский во время встречи с общественными активистами

Об этом сообщает украинский Telegram-канал "Картель", отмечая, что сегодня многие думают, что экс-президент Украины откажется от подписания соглашения по недрам, заявив, что, это "обдираловка".

США могут ввести санкции против ОПУ, но мир воспримет их, как месть, а отнюдь ни как наказание за коррупцию и воровство. В этот момент Банковая начнёт лепить из себя борцов за демократию, став врагом Трампа и Ко и лучшим другом глобалистов.

Скорее всего, на этот момент Киев уже получит финансирование от Европы на два следующих года под условия ужесточения "бусификации". Эммануэль Макрон накануне в Париже с Зеленским об этом уже договорился.

Зеленскому явно поставлена задача затянуть войну.

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Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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