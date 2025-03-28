В ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Владимир Путин обсудил текущее состояние диалога с СШ, направленного на мирное разрешение украинского конфликта.
Пресс-служба Кремля сообщила, что разговор был обстоятельным и конструктивным. Путин отметил, что налаженные контакты на высшем уровне, а также на других уровнях, имеют позитивный характер в контексте нормализации отношений между Россией и США.
Также Владимир Путин выразил обеспокоенность по поводу постоянных попыток киевского режима атаковать российскую энергетическую инфраструктуру, что, по его мнению, является частью продолжающихся провокаций.
Редже́п Тайи́п Эрдога́н — турецкий государственный и политический деятель, действующий 12-й президент Турции с 28 августа 2014 года.
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