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Попытка соскочить: Украина саботирует подписание соглашения с США

Мир

Михаил Подоляк сообщил, что переговоры между Киевом и Вашингтоном по поводу соглашения, связанного с украинскими полезными ископаемыми, продолжаются.

Флаг США и Украины
Фото: flickr.com by Amaury Laporte, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг США и Украины

По его словам, окончательная версия документа пока не сформирована, и работа над ним все еще ведется на уровне различных государственных структур.

Подоляк отметил, что консультации охватывают несколько министерств. При этом он отказался раскрывать дополнительные детали, сославшись на чувствительность обсуждаемой информации.

Ранее Владимир Зеленский выразил недовольство изменениями в подходе Соединенных Штатов к этому соглашению. Он подчеркнул, что вместо предварительного рамочного документа американская сторона предлагает сразу полноценное соглашение, которое, по его мнению, требует тщательного анализа и обсуждения.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк также высказал обеспокоенность. Он указал, что в предложенном США проекте соглашения отсутствуют пункты о гарантиях безопасности для Украины, а сам документ, по его утверждению, предполагает участие американской стороны в управлении украинскими природными ресурсами, включая нефть и газ.

По информации, ранее опубликованной Financial Times со ссылкой на украинские источники, США стремятся получить более широкий доступ к стратегически важным ресурсам на территории Украины. В частности, речь идет о контроле над энергоактивами, включая атомные электростанции. Кроме того, отмечается, что Соединенные Штаты выдвигают новые экономические условия для Киева, расширяя свои требования.

Уточнения

Михаи́л Миха́йлович Подоля́к — украинский политтехнолог, журналист, антикризисный менеджер. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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