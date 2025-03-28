Бытовой национализм: гренландцы отказались обслуживать жену вице-президента США

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Жители Гренландии выразили недовольство в связи с предстоящим визитом супруги вице-президента США Джей Ди Вэнса — Уши Вэнс.

Фото: commons.wikimedia.org by Nanopixi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Гренландии

Как сообщается, в ожидании ее приезда ряд местных предприятий отказался предоставлять услуги американской делегации. Об этом рассказал владелец компании по организации водных прогулок Андерс Лаурсен, подчеркнув, что среди предпринимателей наблюдается растущее недоверие к целям визита.

Ранее представитель туристической отрасли, директор агентства Tupilak Travel Хенрик Скидсбьерг, отметил, что его организация приняла решение не участвовать в подготовке визита. По его словам, существовали опасения, что приезд второй леди США может превратиться в политическое мероприятие, связанное с лозунгом "Сделать Америку снова великой", который активно использовался сторонниками Дональда Трампа.

В репортаже телеканала NBC также упоминалось, что в обществе обсуждалась возможность проведения антиамериканских акций протеста. Некоторые жители острова восприняли новость о том, что визит ограничится только территорией американской военной базы, с облегчением. Об этом сообщил депутат местного парламента Купанук Ольсен.

Визит делегации США, в состав которой войдут Уша Вэнс, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и министр энергетики Крис Райт, приурочен к поездке на американскую базу Питтуфик. Изначально планировалось, что Уша Вэнс также посетит столицу Гренландии Нуук, познакомится с культурными достопримечательностями и станет зрителем традиционных гонок на собачьих упряжках, однако эти пункты были исключены из программы.

Контекстом для напряженности стало недавнее заявление экс-президента США Дональда Трампа, который выразил уверенность, что Гренландия в итоге окажется под контролем Соединенных Штатов. Он также пообещал островитянам экономическое процветание в случае присоединения к США.

Гренландия, будучи в прошлом колонией Дании, с 2009 года обладает широкой автономией, хотя формально всё ещё входит в состав датского королевства. Местные власти самостоятельно принимают решения по внутренним вопросам и стремятся отстаивать политическую независимость, особенно в условиях растущего внешнего интереса к региону.

Уточнения

Джеймс Дэ́вид Вэнс — американский политический и государственный деятель, предприниматель, публицист, ветеран Корпуса морской пехоты.

