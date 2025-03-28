Путь закрыт: страны Евросоюза отказались поддерживать Украину

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Венгрия не готова поддержать интеграцию Украины в ЕС, пока не будет решена проблема нарушения прав закарпатских венгров.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Евросоюз

Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости.

По словам Сийярто, Венгрия ясно дала понять, что прогресс в интеграции Украины невозможен, пока права венгерской национальной общины в Закарпатье продолжают нарушаться. За последние 10 лет Украина давала много обещаний, но не выполнила их, и ситуация остается нерешенной.

В связи с этим Венгрия запускает опрос населения, в ходе которого граждане страны смогут высказать свое мнение о вступлении Украины в ЕС. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что национальная консультация по евроинтеграции Украины начнется в ближайшее время.

Власти Венгрии подчеркивают, что без единогласного одобрения всех членов ЕС новые страны не могут быть приняты в объединение. Таким образом, последнее слово о вступлении Украины в ЕС будет за Венгрией.

Национальные консультации в Венгрии проводятся с 2010 года, и за это время власти страны уже 14 раз спрашивали мнение населения по важным вопросам. В среднем, в национальной консультации принимают участие 1,5-2 миллиона граждан из десятимиллионного населения страны.

Уточнения

Ве́нгры на Украи́не также закарпатские венгры — одно из национальных меньшинств, проживающих на территории современной Украины с IX века н. э.

