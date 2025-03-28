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Мир без фейков: Америка начнет сажать за ложь о Трампе

1:05
Мир

Илон Маск выразил мнение, что необходимо добиваться ответственности для тех, кто распространяет заведомо ложную информацию о президенте США Дональде Трампе.

Трамп
Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Трамп

В интервью телеканалу Fox News он заявил, что подобные действия не могут оставаться без последствий и должны пресекаться.

По словам предпринимателя, особенно тревожат случаи, когда средства массовой информации проводят параллели между Трампом и такими историческими фигурами, как Адольф Гитлер или Бенито Муссолини. Маск отметил, что подобные сравнения не имеют под собой оснований, поскольку Трамп, в отличие от упомянутых диктаторов, не развязывал войн и никого не убивал. Напротив, он, по мнению Маска, стремился завершать вооружённые конфликты, а не начинать их.

Маск также добавил, что масштабная дезинформация вокруг фигуры Трампа могла стать одной из причин попытки покушения на него, подчеркнув, что подобные последствия лишь подтверждают опасность безнаказанного распространения фейков.

Уточнения

И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер, политический и общественный деятель.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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