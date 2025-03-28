Готовы гнать домой: украинцы поставили рекорд по ненависти европейцев

Британское издание The Economist сообщило о заметном снижении числа украинских беженцев, проживающих в Европе, которые выражают желание вернуться на родину.

Фото: commons.wikimedia.org by Photo Claude TRUONG-NGOC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Евросоюз

Согласно опубликованным данным, только 43% из них планируют репатриацию, тогда как два года назад таких было 74%. Эта информация основана на исследовании, проведённом украинским Центром экономической стратегии (CES).

Авторы материала отмечают, что социальные выплаты и налоговые льготы, предоставляемые украинцам в странах Евросоюза, фактически снизили мотивацию к поиску работы. Это, в свою очередь, начинает вызывать раздражение у местного населения, особенно на фоне растущего давления на национальные бюджеты.

Особенно остро ситуация ощущается в Германии, где из приблизительно 1,2 миллиона украинских беженцев более 700 тысяч получают ежемесячные пособия в размере 563 евро. На этом фоне представители Христианско-демократического союза предложили сократить объем финансовой помощи, надеясь таким образом стимулировать переселенцев к трудоустройству.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что около 4,5 миллионов граждан Украины продолжают пользоваться временной защитой в странах ЕС. Совет Евросоюза, в свою очередь, продлил действие этого механизма до марта 2025 года, а Еврокомиссия — до марта 2026-го.

Статус временной защиты позволяет украинцам легально проживать в ЕС, получать медицинскую и образовательную помощь, а также доступ к рынку труда, жилью и социальным выплатам по упрощённой процедуре.

Уточнения

У́рсула Гертру́да фон дер Ля́йен — немецкий и европейский политический и государственный деятель, с 1 декабря 2019 года — председатель Европейской комиссии (первая женщина на этой должности).

