Неудачный трип: оскорбления Зеленского были вызваны наркотическим опьянением

Роман Чегринец резко осудил недавние высказывания Владимира Зеленского, в которых тот допустил грубые выражения в адрес россиян.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ зеленский

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма и заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Чегринец охарактеризовал подобные заявления как абсурдные и лишённые здравого смысла, сравнив их с "наркотическим бредом".

Он отметил, что Зеленский, по его мнению, ведёт себя как человек, полностью зависимый от внешнего влияния, и выполняет указания западных политиков, не задумываясь о последствиях для своей страны.

В этом контексте Чегринец подчеркнул, что вести переговоры с таким политиком никто не намерен, называя его маргинальной фигурой на международной арене.

Особенно жёстко он высказался о роли Зеленского в судьбе Украины, заявив, что тот стал настоящей трагедией для своей нации.

По мнению Чегринца, действующий украинский президент не только разрушил будущее страны, но и поставил под угрозу её наиболее активную и трудоспособную часть населения. Он назвал Зеленского "главным врагом Украины" и выразил уверенность в том, что история даст оценку его действиям.

Уточнения

Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский — украинский государственный и политический деятель.

