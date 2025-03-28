Разбитые меты: Америка не пустит Украину ни в НАТО, ни в ЕС

Заключение нового соглашения между Украиной и Соединёнными Штатами в области инфраструктуры и природных ресурсов может осложнить путь Киева к вступлению в ЕС.
Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на проект документа и комментарии источников, знакомых с ситуацией.
Согласно материалу, соглашение предусматривает значительное расширение американского влияния на украинские инвестиционные проекты. Речь идет о возможностях для США контролировать вложения в ключевые сферы — от строительства транспортной инфраструктуры, включая автодороги, железные дороги и порты, до разработки месторождений нефти, газа и критически важных полезных ископаемых.
При этом подчеркивается, что подобные условия предлагаются в момент, когда Украина стремится соответствовать стандартам и требованиям Европейского союза на пути к интеграции.
В статье также отмечается, что подписание соглашения в нынешнем виде может повлечь за собой необходимость со стороны Киева компенсировать США предоставленную ранее военную и финансовую помощь — ещё до получения средств из нового партнёрского фонда. Журналисты обращают внимание на то, что администрация Дональда Трампа настаивает на так называемом "праве первой оферты", которое позволит Вашингтону приоритетно участвовать в инвестициях, касающихся украинских природных ресурсов и инфраструктуры.
Между тем министр финансов США Скотт Бессент недавно заявил, что Вашингтон и Киев близки к заключению отдельного соглашения о сотрудничестве в области редкоземельных металлов. По словам чиновника, документ может быть подписан уже в ближайшие дни.
Скотт Ке́ннет Го́мер Бе́ссент / Бе́ссант — американский управляющий хедж-фондом и государственный деятель. Министр финансов США с 28 января 2025 года.
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