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Америка не верит: общество США ждет крах своей экономики

Мир

Согласно результатам нового опроса, проведённого CBS News совместно с аналитической компанией YouGov, среди американцев заметно усилились тревожные настроения в отношении перспектив экономики США в ближайшем будущем.

Долларовая купюра
Фото: Openverse by Images_of_Money, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Долларовая купюра

Всё больше жителей страны склонны ожидать замедления экономического роста или даже начала рецессии в течение следующего года.

В исследовании приняли участие 2351 совершеннолетний гражданин США, представляющий различные демографические группы — по полу, возрасту, расе и уровню образования.

Сравнение с предыдущими результатами показывает снижение оптимизма: если в феврале в рост экономики верили 34% респондентов, то теперь этот показатель упал до 29%. Одновременно увеличилось число тех, кто предсказывает рецессию — с 23% до 28%. Около пятой части опрошенных по-прежнему считают, что экономическая ситуация либо останется прежней, либо немного ухудшится.

Дополнительную обеспокоенность вызывает тот факт, что 76% участников опроса признали: их зарплаты не успевают за инфляцией. Это создаёт напряжённость в бытовых вопросах и заставляет задуматься о будущем. В частности, 70% выразили сомнение, смогут ли они накопить достаточно средств для комфортного выхода на пенсию.

Пессимизм подтверждается и другими источниками. Так, по данным Университета Мичигана, в феврале 2025 года индекс потребительских настроений в США опустился до самой низкой отметки с ноября 2023 года. Это указывает на растущую неуверенность населения в устойчивости экономической ситуации.

Уточнения

CBS News - новостной отдел американской телерадиокомпании CBS.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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