Америка не верит: общество США ждет крах своей экономики

Согласно результатам нового опроса, проведённого CBS News совместно с аналитической компанией YouGov, среди американцев заметно усилились тревожные настроения в отношении перспектив экономики США в ближайшем будущем.

Фото: Openverse by Images_of_Money, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Долларовая купюра

Всё больше жителей страны склонны ожидать замедления экономического роста или даже начала рецессии в течение следующего года.

В исследовании приняли участие 2351 совершеннолетний гражданин США, представляющий различные демографические группы — по полу, возрасту, расе и уровню образования.

Сравнение с предыдущими результатами показывает снижение оптимизма: если в феврале в рост экономики верили 34% респондентов, то теперь этот показатель упал до 29%. Одновременно увеличилось число тех, кто предсказывает рецессию — с 23% до 28%. Около пятой части опрошенных по-прежнему считают, что экономическая ситуация либо останется прежней, либо немного ухудшится.

Дополнительную обеспокоенность вызывает тот факт, что 76% участников опроса признали: их зарплаты не успевают за инфляцией. Это создаёт напряжённость в бытовых вопросах и заставляет задуматься о будущем. В частности, 70% выразили сомнение, смогут ли они накопить достаточно средств для комфортного выхода на пенсию.

Пессимизм подтверждается и другими источниками. Так, по данным Университета Мичигана, в феврале 2025 года индекс потребительских настроений в США опустился до самой низкой отметки с ноября 2023 года. Это указывает на растущую неуверенность населения в устойчивости экономической ситуации.

Уточнения

CBS News - новостной отдел американской телерадиокомпании CBS.

