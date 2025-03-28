Америка сгорит в революции: Маск призывает к реформам страны

Илон Маск заявляет, что корабль Америка "утонет" без немедленной революции.

Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг США

Он считает, что стране грозит серьёзный кризис в случае, если не будут приняты решительные меры по снижению государственных расходов и оптимизации работы федеральных структур.

Он отметил, что предстоящие реформы могут превратиться в масштабную трансформацию, сравнимую по значению с американской революцией XVIII века, в результате которой США добились независимости от Великобритании.

По мнению предпринимателя, в нынешней ситуации необходима глубокая перестройка госаппарата. Маск подчеркнул, что, если этот процесс завершится успешно, страна окажется в значительно более устойчивом положении. В противном случае, как он образно выразился, "корабль под названием "Америка" может пойти ко дну".

Ранее стало известно о создании нового ведомства — Департамента эффективности государственного управления (DOGE), который, согласно заявлению бывшего президента Дональда Трампа, возглавит сам Маск. Основной задачей этой структуры станет сокращение нецелевых расходов федерального бюджета и реорганизация государственных агентств.

Также сообщалось, что команда DOGE планирует добиться снижения затрат на сумму около одного триллиона долларов. На фоне этих инициатив в различных органах власти США уже начались массовые увольнения, что, по словам Маска, является частью необходимой, пусть и болезненной, трансформации.

Уточнения

И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер, политический и общественный деятель.

