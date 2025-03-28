Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Брутальность без бензина: пикап, которому не нужен ни рев, ни компромиссы
Вдохновение для садоводов: как сделать сад уникальным
Нацисты подняли голову: проблемы Украины начались после развала СССР
Россия нанесет удар: Украину не спасут иностранные военные
Переход в Реал: Мбаппе отказался от 250 миллионов евро ради мечты
Элита армии: реорганизация морской пехоты открывает новые горизонты
Российская армия идет вперед: Россия движется к завершению СВО
Наполеон, короли и тайные залы: что скрывает Фонтенбло ночью
Отар Кушанашвили заявил, что отомстит за Заворотнюк и Жанну Фриске

Америка сгорит в революции: Маск призывает к реформам страны

Мир

Илон Маск заявляет, что корабль Америка "утонет" без немедленной революции.

Флаг США
Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг США

Он считает, что стране грозит серьёзный кризис в случае, если не будут приняты решительные меры по снижению государственных расходов и оптимизации работы федеральных структур.

Он отметил, что предстоящие реформы могут превратиться в масштабную трансформацию, сравнимую по значению с американской революцией XVIII века, в результате которой США добились независимости от Великобритании.

По мнению предпринимателя, в нынешней ситуации необходима глубокая перестройка госаппарата. Маск подчеркнул, что, если этот процесс завершится успешно, страна окажется в значительно более устойчивом положении. В противном случае, как он образно выразился, "корабль под названием "Америка" может пойти ко дну".

Ранее стало известно о создании нового ведомства — Департамента эффективности государственного управления (DOGE), который, согласно заявлению бывшего президента Дональда Трампа, возглавит сам Маск. Основной задачей этой структуры станет сокращение нецелевых расходов федерального бюджета и реорганизация государственных агентств.

Также сообщалось, что команда DOGE планирует добиться снижения затрат на сумму около одного триллиона долларов. На фоне этих инициатив в различных органах власти США уже начались массовые увольнения, что, по словам Маска, является частью необходимой, пусть и болезненной, трансформации.

Уточнения

И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер, политический и общественный деятель.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Домашние животные
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Воздушные французские булочки: пекутся быстро, а съедаются моментально
Еда и рецепты
Воздушные французские булочки: пекутся быстро, а съедаются моментально Аудио 
Как сделать настойку, которую не стыдно поставить на праздничный стол
Еда и рецепты
Как сделать настойку, которую не стыдно поставить на праздничный стол Аудио 
Популярное
Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир

Мошенники атакуют рынок аренды с новой стороны — теперь жертвами становятся и собственники квартир. Как они действуют и как не попасть в ловушку?

Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир
Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери
Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним
США готовы прогнуть Европу: что стоит за угрозой подключения SWIFT для РФ? Дмитрий Плотников США тренируются на Венесуэле по вводу санкций к покупателям российской нефти Любовь Степушова Тайна двух пальцев: что обнаружили учёные в монгольских песках — находка перевернула представления о динозаврах Игорь Буккер
Запах, от которого колорадский жук в панике бежит с участка — спасение без химии
Сухой корм утром, влажный вечером: схема, о которой забывают
Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать
Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать
Последние материалы
Глубина русской души: Запад не понимает наш народ
Народ воспрянет ото сна: Украина должна осознать, что происходит
Хороший ход: что Путин думает о переговорах с США
Нацисты укрепляют свои позиции: к чему привела нелегитимность власти на Украине
Гордость и опора страны: высочайшая оценка ВМФ России
Стратегия или гонка вооружений: раскрыто, что ждет отношения США и РФ
Решение конфликта: Путин предложил Украине мир
4 популярных бьюти-мифа, которые мешают вашим волосам быть здоровыми
Вера в честность: Трамп решит конфликт на Украине
Поиск мира: в России раскрыли всю правду о мирном решении по Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.