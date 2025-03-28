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Глубина русской души: Запад не понимает наш народ

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Мир

Владимир Путин посетил атомный подводный крейсер "Архангельск" и провёл неформальную беседу с его экипажем.

Владимир Путин
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Владимир Путин

В ходе разговора он затронул тему отношения Запада к России и её народу.

Глава государства выразил мнение, что западные политики либо забыли, либо не до конца понимают, что представляет собой русский народ. По его словам, иностранные лидеры не осознают, какие чувства движут россиянами, когда речь заходит о защите своей страны и обеспечении её безопасности.

Путин подчеркнул, что отношение к вопросам обороны у россиян идёт не только от разума, но и от сердца, а стремление защитить Родину всегда было частью национального характера.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин — российский государственный и политический деятель.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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