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Народ воспрянет ото сна: Украина должна осознать, что происходит

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Мир

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что со временем граждане Украины сами смогут дать оценку происходящим событиям.

киев
Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
киев

По его мнению, важно, чтобы понимание реальной картины происходящего пришло не извне, а сформировалось внутри самого украинского общества.

Глава государства подчеркнул, что осознание причин и последствий текущего конфликта — необходимый шаг на пути к возможному будущему урегулированию.

Уточнения

Украи́нцы — восточнославянский народ, проживающий преимущественно на Украине, а также в составе крупных диаспор в России, Канаде, Бразилии и других государствах.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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