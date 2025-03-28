Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что со временем граждане Украины сами смогут дать оценку происходящим событиям.
По его мнению, важно, чтобы понимание реальной картины происходящего пришло не извне, а сформировалось внутри самого украинского общества.
Глава государства подчеркнул, что осознание причин и последствий текущего конфликта — необходимый шаг на пути к возможному будущему урегулированию.
Украи́нцы — восточнославянский народ, проживающий преимущественно на Украине, а также в составе крупных диаспор в России, Канаде, Бразилии и других государствах.
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