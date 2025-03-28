Мировой обман: что стоит за обещаниями Украины и Запада

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Владимир Путин заявил, что Украина и поддерживающие её западные страны продолжают вести себя непоследовательно и сознательно вводят Москву в заблуждение.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Флаг Украины и Европейского Союза

Об этом он сообщил во время общения с военнослужащими в рамках рабочей поездки.

Глава государства отметил, что подобная линия поведения со стороны Киева и его зарубежных союзников уже не вызывает удивления, поскольку подобное повторяется не впервые. Он добавил, что российская сторона сделала определённые выводы и теперь будет осторожнее в вопросах доверия к так называемым международным партнёрам, чтобы впредь не повторять прежних ошибок.

Уточнения

Европе́йский сою́з — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

