Хороший ход: что Путин думает о переговорах с США

Во время беседы с моряками в Мурманске президент России Владимир Путин прокомментировал интерес к российско-американским переговорам.
Один из участников встречи задал вопрос о развитии диалога между двумя странами.
Отвечая, глава государства вначале с долей иронии посоветовал сосредоточиться на выполнении служебных обязанностей и не отвлекаться на политические процессы. Однако затем он признал, что и внутри страны, и за её пределами за переговорами действительно следят с большим вниманием.
Путин подчеркнул, что общественный интерес к отношениям между Москвой и Вашингтоном вполне объясним, учитывая их влияние на глобальную безопасность и международную повестку.
Влади́мир Влади́мирович Пу́тин — российский государственный и политический деятель.
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