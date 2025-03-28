Хороший ход: что Путин думает о переговорах с США

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Во время беседы с моряками в Мурманске президент России Владимир Путин прокомментировал интерес к российско-американским переговорам.

Фото: Telegram / МИД России by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ США и Россия

Один из участников встречи задал вопрос о развитии диалога между двумя странами.

Отвечая, глава государства вначале с долей иронии посоветовал сосредоточиться на выполнении служебных обязанностей и не отвлекаться на политические процессы. Однако затем он признал, что и внутри страны, и за её пределами за переговорами действительно следят с большим вниманием.

Путин подчеркнул, что общественный интерес к отношениям между Москвой и Вашингтоном вполне объясним, учитывая их влияние на глобальную безопасность и международную повестку.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин — российский государственный и политический деятель.

