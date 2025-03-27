Франция и Британия не смогли реализовать идею размещения войск Европы на Украине

Лондон и Париж так и не реализовали идею размещения европейских войск на Украине.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
Ни одна страна Европы не взяла на себя публичные обязательства по отправке своих армий на Украину. Они очень опасаются, что Вашингтон не поддержит их военный контингент при российской атаке.
Тем временем, некоторые американские чиновники уже раскритиковали эту инициативу.
Ранее Эммануэль Макрон по результатам заседания "коалиции желающих" сказал, что намерения отправить на Украину "силы сдерживания" сохранились.
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