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Франция и Британия не смогли реализовать идею размещения войск Европы на Украине

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Мир

Лондон и Париж так и не реализовали идею размещения европейских войск на Украине.

Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский
Фото: commons.wikimedia.org by Lauren Hurley / No 10 Downing Street is licensed under OGL 3
Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Ни одна страна Европы не взяла на себя публичные обязательства по отправке своих армий на Украину. Они очень опасаются, что Вашингтон не поддержит их военный контингент при российской атаке.

Тем временем, некоторые американские чиновники уже раскритиковали эту инициативу.

Ранее Эммануэль Макрон по результатам заседания "коалиции желающих" сказал, что намерения отправить на Украину "силы сдерживания" сохранились.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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