США колонизируют Центральную Азию: экспансия Америки продолжается

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В Казахстане планируется строительство крупнейшей дипломатической миссией США в Центральной Азии в г. Алма-Ате, расположенной на земельном участке площадью более 70 тысяч квадратных метров. Об этом пишет ресурс EADaily.

Фото: web.archive.org by pcwiles, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Статуя Свободы

Парламент Казахстана утвердил соответствующее соглашение о передаче земли для этой цели.

Основной сумма арендной платы составляет 25 миллионов 301 тысяч долларов, которая будет оплачена одноразово в течение 30 дней после вступления соглашения в силу. По условиям договора американское правительство освобождено от уплаты налогов и других платежей.

(Ключевые слова: дипломатия, строительство, аренда, консульские услуги, инфраструктура)

По информации от Казахстана, заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин отметил, что строительство американского генерального консульства способствует расширению и улучшению консульских услуг, развитию бизнеса, улучшению инфраструктуры Алма-Аты и созданию новых рабочих мест для местного персонала.

Представители посольства США в Казахстане заявили, что новый консульский комплекс будет способствовать укреплению безопасности, стабильности и процветания не только в Казахстане и Центральной Азии, но и в США.

Будущая американская дипломатическая миссия станет самой большой по размеру в Центральной Азии и займет второе место по величине на постсоветском пространстве после посольства США в Армении. Это событие открывает новые горизонты в международном взаимодействии и подчеркивает значимость стратегического партнерства между двумя странами.

Уточнения

Центра́льная А́зия — обширный, не имеющий выхода к океану регион Азии.

