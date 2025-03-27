Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новая семейная выплата в России: как малоимущие семьи получат тринадцатую зарплату
Мел Гибсон о съёмках фильма Воскрешение Христа: начнём с грехопадения ангелов
Громкая сенсация в теннисе: 140-я ракетка мира победила Швёнтек в четвертьфинале WTA 1000
ТОП-5 самых долгоживущих тракторов СССР
Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать
Узнай разницу: тоник против тонера и их роль в ежедневном уходе
Салат с крабовыми палочками, который преобразит ваш праздничный стол
От Великобритании до Турции без границ: новый мегапроект железных дорог
Ученые Гарварда раскрыли страшный секрет: переработанное красное мясо разрушает мозг

Саммит коалиции желающих в Париже закончился провалом для Зеленского

0:42
Мир

Саммит "коалиции желающих" в Париже прошёл не в пользу Украины.

зеленский
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
зеленский

Владимир Зеленский очень надеялся на "перемогу" после этого саммита, но, по информации, ему дадут много обещаний, пишет Telegram-канал "Легитимный".

Это провал для Киева, а предыдущие саммиты тоже были пустыми. В этот раз конкретных результатов для Банковой опять нет. Не дали оружия и денег, но выступили против снятия антироссийских санкций. На Украину будет отправлена делегация из Франции и Британии для разработки формата возможной помощи.

На саммите обсуждались гарантии безопасности для Украины, однако члены ничего так и не придумали.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Самое старое живое существо на Земле оказалось не деревом, а целой рощей
Наука и техника
Самое старое живое существо на Земле оказалось не деревом, а целой рощей Аудио 
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
Еда и рецепты
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее Аудио 
Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери
Шоу-бизнес
Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери Аудио 
Популярное
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула

Хотите узнать, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Существует простая формула, которая легко определит её возраст в привычных нам годах.

Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
Россия отказывается от китайской одежды: импорт рухнул до минимума
США тренируются на Венесуэле по вводу санкций к покупателям российской нефти Любовь Степушова Тайна двух пальцев: что обнаружили учёные в монгольских песках — находка перевернула представления о динозаврах Игорь Буккер Русская месть за курскую авантюру: Сумская область Украины на грани катастрофы Дмитрий Плотников
Как превратить упрямый пень в труху, не поднимая лопату и не вызывая соседей на помощь
Пузырьки мельче, вкус глубже — пиво, которое стоит попробовать
Объём до вечера: как правильно мыть голову тонковолосым
Объём до вечера: как правильно мыть голову тонковолосым
Последние материалы
Аллергия у животных: как помочь вашему питомцу пережить весну
Ariston возвращается в игру: чем обернётся отмена указа Путина
Отар Кушанашвили рассказал, кто из знаменитостей оплатил его лечение от рака
Кризис на пороге? Евросоюз призывает граждан запастись продуктами питания на 3 дня
Йогурт из астероида: новый рецепт выживания в космосе
Как сделать настойку, которую не стыдно поставить на праздничный стол
Забудьте про кафель: 7 неожиданных материалов для стильного кухонного фартука
Секреты секонд-хенда: как за копейки найти настоящий клад среди мусора
Март: месяц, когда земля готовится к чуду! Как успеть посадить вовремя
Харизма вместо вокала: Соседов рассказал, на чем держится успех Перукуа в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.