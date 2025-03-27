Саммит коалиции желающих в Париже закончился провалом для Зеленского

Саммит "коалиции желающих" в Париже прошёл не в пользу Украины.
Владимир Зеленский очень надеялся на "перемогу" после этого саммита, но, по информации, ему дадут много обещаний, пишет Telegram-канал "Легитимный".
Это провал для Киева, а предыдущие саммиты тоже были пустыми. В этот раз конкретных результатов для Банковой опять нет. Не дали оружия и денег, но выступили против снятия антироссийских санкций. На Украину будет отправлена делегация из Франции и Британии для разработки формата возможной помощи.
На саммите обсуждались гарантии безопасности для Украины, однако члены ничего так и не придумали.
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