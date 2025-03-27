Европейские элиты и глобалисты пытаются сорвать мирную инициативу Дональда Трампа.
Лондон уговаривает всех не снимать антироссийские санкции, о которых договорились Белый дом и Кремль. Напомним, по черноморской инициативе Москва выдвинула ряд условий, среди которых ослабление санкций.
Сегодня глобалисты проводят финальный саммит во Франции, который можно назвать "коалиция желающих". Зеленскому обещают много денег и оружия, чтобы тот продолжал затягивать переговорный процесс.
На этом фоне Соединённые Штаты решили ускорить свои санкции против мирового автопрома. Вместо 2 апреля они сегодня ввели пошлины на 25% на все автомобили произведённые вне Штатов.
Трамп также выложил пост, где пишет, что все, кто объединяются против Америки, того "нагнут". По всей вероятности, это намёк ко всем, кто сегодня собирается в этой "коалиции желающих", намереваясь поддержать срыв мирных инициатив Вашингтона.
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