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Бабий бунт. Европа и глобалисты пытаются сорвать мирную инициативу Трампа

1:05
Мир

Европейские элиты и глобалисты пытаются сорвать мирную инициативу Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп и Президент Франции Эмманюэль Макрон
Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Президент США Дональд Трамп и Президент Франции Эмманюэль Макрон

Лондон уговаривает всех не снимать антироссийские санкции, о которых договорились Белый дом и Кремль. Напомним, по черноморской инициативе Москва выдвинула ряд условий, среди которых ослабление санкций.

Сегодня глобалисты проводят финальный саммит во Франции, который можно назвать "коалиция желающих". Зеленскому обещают много денег и оружия, чтобы тот продолжал затягивать переговорный процесс.

На этом фоне Соединённые Штаты решили ускорить свои санкции против мирового автопрома. Вместо 2 апреля они сегодня ввели пошлины на 25% на все автомобили произведённые вне Штатов.

Трамп также выложил пост, где пишет, что все, кто объединяются против Америки, того "нагнут". По всей вероятности, это намёк ко всем, кто сегодня собирается в этой "коалиции желающих", намереваясь поддержать срыв мирных инициатив Вашингтона.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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