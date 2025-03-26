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Киев не намерен соблюдать ни одно перемирие, о котором договорились РФ и США

0:46
Мир

Украинская сторона не намерена соблюдать ни одного условия перемирия, о котором договорились Москва и Вашингтон.

Украина
Фото: commons.wikimedia.org by Official website of the President of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Украина

"Энергетическое" перемирие на 30 дней, наравне с "черноморским", стало основным достижением на "саудовских" переговорах, однако Киев ожидаемо не намерен соблюдать это. Таким же образом киевский режим нарушит и перемирие на Чёрном море, пишет обозреватель Антон Трофимов.

В США начинают признавать очевидное. А значит, не идти на уступки Кремлю Белый дом не может. А вот Киев западные хозяева давно приучили к безоговорочному выполнению всех их хотелок.

И теперь Банковая (по науськиванию) требует роль участника переговоров.

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Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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