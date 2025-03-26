Украинская сторона не намерена соблюдать ни одного условия перемирия, о котором договорились Москва и Вашингтон.
"Энергетическое" перемирие на 30 дней, наравне с "черноморским", стало основным достижением на "саудовских" переговорах, однако Киев ожидаемо не намерен соблюдать это. Таким же образом киевский режим нарушит и перемирие на Чёрном море, пишет обозреватель Антон Трофимов.
В США начинают признавать очевидное. А значит, не идти на уступки Кремлю Белый дом не может. А вот Киев западные хозяева давно приучили к безоговорочному выполнению всех их хотелок.
И теперь Банковая (по науськиванию) требует роль участника переговоров.
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