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Европа удружила. Зеленский понимает, что его дни сочтены

0:40
Мир

Европейские элиты будут мешать перемирию. А Владимир Зеленский понимает, что его дни сочтены.

Сергей Лавров
Фото: mid.ru by Пресс-служба МИД России, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сергей Лавров

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Спецпосланник США Стив Уиткофф понял суть украинского конфликта, но относительно сроков перемирия переоценивает элиты ЕС, которые хотят висеть на руках Зеленского, чтобы не дать ему проявить "слабость".

Также по словам российского министра, сам Зеленский понимает, что дни его сочтены.

Европолитики говорят, что не позволят восстановить "Северные потоки".

"Либо это больные люди, либо самоубийцы", — подытожил Лавров.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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