Свобода спустя полвека: ожидавшему 47 лет казни мужчине заплатили 123 млн и оправдали

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89-летний Ивао Хакамата спустя 47 лет заключения за решетку и ожидания казни выйдет на свободу. Ему еще и заплатят 123 миллиона рублей.

Фото: flickr.com by Christian Senger, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тюрьма

В Японии суд постановил выплатить рекордную компенсацию за 47 лет необоснованного заключения, пишет агентство Киодо.

В 1966-м мужчину посадили за убийство четырех человек: начальника, его жены и двоих детей. После 20 дней допросов он "признался". В суде Хакамата заявил, что его заставили подписать признание. Мужчину приговорили к смертной казни. Десятилетия он жил, не зная, какой день станет последним.

А в 2014 году ДНК-тест показал: кровь на месте преступления не его. Доказательства до этого были фабрикованы. Суд признал: полиция и прокуратура подтасовали улики, выбивали признание "нечеловеческими" методами.

В сентябре 2024-го Хакамату оправдали, сообщает KP. RU.

Уточнения

Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.

