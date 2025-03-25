Мужчину похоронили в гробу в виде его любимой шоколадки

Мужчину в Англии похоронили в гробу в виде его любимой шоколадки.
Британец Пол Брум, который всегда был с отменным чувством юмора, при жизни шутил, что хочет, чтобы его похоронили в гробу в виде любимого шоколадного батончика "Сникерс".
Его друзья и родственники сначала смеялись, но эта всерьез просьба была прописана в его завещании.
На похоронах Пола все были в шоке! Гроб был точной копией частично развернутого батончика. На боку даже была надпись "I'm nuts!" или "Я орех!", а в ещё одном значении — "Я сошел с ума!", пишет KP. RU.
Великобрита́ния (от англ. Great Britain), или Соединённое Короле́вство (United Kingdom, сокр. UK), полная официальная форма — Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии (англ. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.
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