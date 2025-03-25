Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Невероятное открытие: взрывы этих звёзд могли быть причиной гибели всего живого на Земле
Детройт в списке лучших: Little Village превратил район в культурный оазис
Кофе с тревогой: почему бодрящий напиток вызывает панические атаки
Дети сели на шею? 50% родителей в США не могут отказать в финансовой поддержке
Жарим треску по-новому: пузырьки в тесте творят чудеса
Бездомные кошки в вашем саду? Вот 7 растений, которые их оттолкнут
Возлюбленная Григория Лепса переключилась на Дмитрия Нагиева
Проблема грызунов? Попробуйте мяту как естественный отпугиватель!
Санкции не сработали: российская экономика растёт в 4 раза быстрее G7

Мужчину похоронили в гробу в виде его любимой шоколадки

0:40
Мир

Мужчину в Англии похоронили в гробу в виде его любимой шоколадки.

Флаг Великобритании
Фото: commons.wikimedia.org by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Флаг Великобритании

Британец Пол Брум, который всегда был с отменным чувством юмора, при жизни шутил, что хочет, чтобы его похоронили в гробу в виде любимого шоколадного батончика "Сникерс".

Его друзья и родственники сначала смеялись, но эта всерьез просьба была прописана в его завещании.

На похоронах Пола все были в шоке! Гроб был точной копией частично развернутого батончика. На боку даже была надпись "I'm nuts!" или "Я орех!", а в ещё одном значении — "Я сошел с ума!", пишет KP. RU.

Уточнения

 
 Великобрита́ния (от англ. Great Britain), или Соединённое Короле́вство (United Kingdom, сокр. UK), полная официальная форма — Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии (англ. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Помада, которая держится весь день: один простой трюк — и цвет не сотрётся
Красота и стиль
Помада, которая держится весь день: один простой трюк — и цвет не сотрётся Аудио 
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов
Наука и техника
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов Аудио 
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
Наука и техника
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
Популярное
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке

В России хватает ядовитых змей и пауков, встреча с которыми может обернуться проблемами. Разбираем, кого стоит опасаться в лесах и степях, и как избежать укусов.

Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
Всё дело в генетике, а не в пиве! Учёные развеяли главные мифы о популярном напитке и его крепости
Забудьте про Анталью: Турция открывает новый райский уголок для россиян — где это?
Президент Аргентины дал указание рассекретить архивы по нацистским преступникам. Будут ли сенсации? Любовь Степушова Проект Як-242: несостоявшийся конкурент самолётов Ту-204 и МС-21 Дмитрий Плотников Однажды ещё что-нибудь произойдёт: Театр Моссовета вспомнил Сергея Юрского историями, юморесками и сценами из фильмов Анжела Якубовская
Абсолютный хит Netflix: самый захватывающий сериал, который бьёт рекорды по просмотрам
Айсберг весом триллион тонн отправился в путь — к чему это приведёт
Помада, которая держится весь день: один простой трюк — и цвет не сотрётся
Помада, которая держится весь день: один простой трюк — и цвет не сотрётся
Последние материалы
Проблема грызунов? Попробуйте мяту как естественный отпугиватель!
Санкции не сработали: российская экономика растёт в 4 раза быстрее G7
В ЕС раскрыли слабые места европейской оборонной промышленности
Хотите платить меньше за аренду жилья? Эти лайфхаки обязательно сработают
Сахар под контролем: 6 продуктов, которые помогают стабилизировать уровень глюкозы
Гантели не нужны: секретная альтернатива для настоящей силы
Постный майонез, который не отличить от настоящего — проверенный рецепт
Проектировали в СССР, продавали в России: история машины с двойным гражданством
Роза Сябитова показала своего возлюбленного
Винтаж и приключения: чем удивят туристов неприметные города Теннесси
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.