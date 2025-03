Мужчину похоронили в гробу в виде его любимой шоколадки

0:40 Your browser does not support the audio element. Мир

Мужчину в Англии похоронили в гробу в виде его любимой шоколадки.

Фото: commons.wikimedia.org by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Флаг Великобритании

Британец Пол Брум, который всегда был с отменным чувством юмора, при жизни шутил, что хочет, чтобы его похоронили в гробу в виде любимого шоколадного батончика "Сникерс".

Его друзья и родственники сначала смеялись, но эта всерьез просьба была прописана в его завещании.

На похоронах Пола все были в шоке! Гроб был точной копией частично развернутого батончика. На боку даже была надпись "I'm nuts!" или "Я орех!", а в ещё одном значении — "Я сошел с ума!", пишет KP. RU.

Уточнения



Великобрита́ния (от англ. Great Britain), или Соединённое Короле́вство (United Kingdom, сокр. UK), полная официальная форма — Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии (англ. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.