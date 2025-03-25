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Осмотр владений: вице-президент США посетит военных в Гренландии

0:58
Мир

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс сообщил, что в ближайшую пятницу направится в Гренландию.

Джей Ди Вэнс
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Джей Ди Вэнс

Его план заключается в посещении американских войск, дислоцированных на острове, с целью оценки уровня безопасности региона.

По его словам, значительное внимание вызывает предстоящий визит второй леди США в Гренландию, и, чтобы не оставить ее одну, он решил присоединиться к сопровождающей делегации. В рамках поездки вице-президент намеревался встретиться с военнослужащими и лично проверить ситуацию с безопасностью на острове.

Он также отметил, что Гренландия подвергается давлению со стороны ряда других государств, стремящихся использовать ее территорию и морские пути в своих интересах, что может представлять угрозу не только для США и Канады, но и для местного населения. Именно поэтому планируется тщательная проверка обстановки.

Уточнения

Джеймс Дэ́вид Вэнс — американский политический и государственный деятель, предприниматель, публицист, ветеран Корпуса морской пехоты.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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