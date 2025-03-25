Люители халявы: Трамп жестоко прошелся по Европе

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Президент США Дональд Трамп выразил своё неодобрение по отношению к действиям европейских государств, назвав их халявщиками.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Он указал, что, по его мнению, данные страны неизменно демонстрировали неприемлемое отношение в торговых отношениях с США.

Также Трамп подчеркнул, что аналогичная ситуация наблюдается и в вопросе финансирования поддержки Украины. В ответ на вопрос о том, согласен ли он с оценками своих чиновников, выраженными в чате об атаках на хуситов, куда случайно был добавлен журналист, президент подтвердил свою позицию, отметив, что подобное поведение характерно для европейских стран.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

