В Америке разгорается скандал: журналисты накинулись на власть

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц прокомментировал инцидент с чатом с участием высокопоставленных чиновников, куда был добавлен журналист.
По его словам, многие репортеры в этом городе заработали себе репутацию за счёт распространения ложной информации о президенте Дональде Трампе.
Уолтц также отметил, что уполномоченные структуры проводят расследование, чтобы выяснить, каким образом журналист оказался в закрытом чате с официальными лицами.
Кроме того, Дональд Трамп высказал своё доверие к своему советнику, отметив на мероприятии, что считает Майка Уолтца "очень хорошим человеком, который и далее будет выполнять свою работу на высоком уровне".
Майкл Джордж Уо́лтц — американский политический и государственный деятель, военнослужащий, телекомментатор и предприниматель.
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