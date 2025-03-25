В Америке разгорается скандал: журналисты накинулись на власть

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц прокомментировал инцидент с чатом с участием высокопоставленных чиновников, куда был добавлен журналист.

Фото: web.archive.org by pcwiles, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Статуя Свободы

По его словам, многие репортеры в этом городе заработали себе репутацию за счёт распространения ложной информации о президенте Дональде Трампе.

Уолтц также отметил, что уполномоченные структуры проводят расследование, чтобы выяснить, каким образом журналист оказался в закрытом чате с официальными лицами.

Кроме того, Дональд Трамп высказал своё доверие к своему советнику, отметив на мероприятии, что считает Майка Уолтца "очень хорошим человеком, который и далее будет выполнять свою работу на высоком уровне".

Уточнения

Майкл Джордж Уо́лтц — американский политический и государственный деятель, военнослужащий, телекомментатор и предприниматель.

