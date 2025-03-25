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Киевский тупик: Украина заявляет, что не уступит территории РФ

Мир

Владимир Зеленский выразил озабоченность в связи с сообщениями о возможных переговорах между США и Россией, касающихся территориальных уступок, которые могут затрагивать интересы Киева.

Владимир Зеленский (03-03-2022)
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский (03-03-2022)

Он отметил, что украинская сторона не участвовала в каких-либо договорённостях по этому вопросу, и подчеркнул: для Украины тема территорий остаётся одной из самых чувствительных.

Свою позицию Зеленский озвучил на брифинге по итогам переговоров украинской и американской делегаций в Эр-Рияде. По его словам, существует обеспокоенность тем, что Соединённые Штаты могут обсуждать с российской стороной вопросы, связанные с границами, контролем над территориями и атомными электростанциями.

Президент указал, что Украина ожидает от США давления на Россию, а не наоборот, и предупредил, что диалог с Москвой по вопросам прекращения огня и территориального урегулирования будет особенно сложным, но неизбежным.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявлял, что в рамках попыток разрешить конфликт в Украине обсуждаются территориальные аспекты, включая линии разграничения и управление ядерными объектами. Представитель администрации США Стивен Уиткофф отдельно подчёркивал, что важнейшей темой в переговорах остаётся статус регионов, которые Россия включила в свой состав, а также возможность их признания на международном уровне.

Напомним, что в октябре 2022 года после проведения референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области были официально приняты в состав России. Ещё ранее, в марте 2014 года, Крым стал российским регионом после аналогичного голосования, проведённого сразу после смены власти в Киеве. Тогда, согласно официальным данным, подавляющее большинство жителей полуострова высказались за присоединение к России.

Украина, в свою очередь, продолжает считать Крым и другие территории временно оккупированными. Эту позицию поддерживают многие западные государства. Российское руководство неоднократно подчёркивало, что решение крымчан соответствовало нормам международного права. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что вопрос принадлежности Крыма полностью закрыт.

Уточнения

Эр-Рия́д — столица и крупнейший город Саудовской Аравии. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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