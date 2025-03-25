Правда о русском вмешательстве: США рассекретят документы об участи РФ в выборах

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1:39
Мир

Во вторник США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому рассекречиваются материалы расследования Федерального бюро расследований, касающиеся предполагаемых связей его предвыборного штаба с Россией.

Трамп
Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Трамп

Это произошло во время встречи с новоназначенными американскими послами, трансляция которой велась в прямом эфире.

Трамп подчеркнул, что происходившее — это серьезное нарушение, которого, по его мнению, не должно было быть в американской политической системе. Он заявил, что теперь граждане смогут лично ознакомиться с документами, так как они стали доступны общественности.

Речь идет о расследовании под названием Crossfire Hurricane, которым ФБР занималось в 2016–2017 годах. По словам одного из представителей администрации, присутствовавших при подписании, часть сведений по-прежнему останется засекреченной из соображений национальной безопасности.

Изначально расследование было основано на неподтвержденных данных о возможных связях Трампа с российскими структурами. В преддверии президентских выборов 2016 года американские спецслужбы отслеживали действия некоторых членов его кампании.

Позже, в 2017 году, бывший специальный прокурор Роберт Мюллер возглавил новое расследование, длившееся два года. В результате он не обнаружил доказательств так называемого "сговора", о котором активно говорили в СМИ. Как Кремль, так и представители штаба Трампа неоднократно отрицали наличие какого-либо сотрудничества.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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