Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто подчеркнул важность прямых переговоров между Россией и США, указав, что они значительно уменьшили риск широкомасштабной эскалации конфликта.
В своем видеообращении, опубликованном в одной из социальных сетей, Сийярто выразил уверенность в том, что эти переговоры способствуют созданию более безопасной международной обстановки и являются шагом к миру в Украине.
Отмечая значимость этих диалогов, он также подчеркнул, что урегулирование конфликта на Украине может быть достигнуто только через российско-американскую дипломатию. Сийярто выразил надежду, что Европейский Союз и, в частности, власти в Брюсселе, не станут препятствовать успешному развитию этих переговоров.
Петер Сийярто — венгерский политик, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии с 23 сентября 2014 года.
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