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Мировое ликование: Венгрия приветствует переговоры РФ и США

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Мир

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто подчеркнул важность прямых переговоров между Россией и США, указав, что они значительно уменьшили риск широкомасштабной эскалации конфликта.

Петер Сийярто
Фото: commons.wikimedia.org by Cancillería del Ecuador from Ecuador, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Петер Сийярто

В своем видеообращении, опубликованном в одной из социальных сетей, Сийярто выразил уверенность в том, что эти переговоры способствуют созданию более безопасной международной обстановки и являются шагом к миру в Украине.

Отмечая значимость этих диалогов, он также подчеркнул, что урегулирование конфликта на Украине может быть достигнуто только через российско-американскую дипломатию. Сийярто выразил надежду, что Европейский Союз и, в частности, власти в Брюсселе, не станут препятствовать успешному развитию этих переговоров.

Уточнения

Петер Сийярто — венгерский политик, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии с 23 сентября 2014 года. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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