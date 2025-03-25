Украина недовольна США: Зеленский пытается поставить Штаты на место

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В ходе брифинга Владимир Зеленский выразил обвинения в адрес спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, утверждая, что тот проводит значительное количество времени в диалоге с президентом России Владимиром Путиным.

Фото: commons.wikimedia.org by president.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский

Трансляция брифинга проходила на YouTube-канале "Общественное".

На прошлой неделе Уиткофф дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором он обсудил вопрос о статусе новых регионов России, согласии Киева на проведение выборов в данных регионах, а также о своей встрече с Путиным.

Уиткофф подчеркнул, что основным вопросом при обсуждении новых российских регионов является их признание международным сообществом, включая Украину, и подчеркнул, что для действующего Владимира Зеленского предстоит столкнуться с серьезными политическими последствиями, если он согласится с их признанием.

После этих заявлений депутат Верховной рады Александр Мережко осудил высказывания Уиткоффа как позорные и призвал исключить его из переговорного процесса. Нардеп Александр Дубинский отметил, что Зеленский предпочел не выступать с личным ответом на заявления Уиткоффа, используя для этого Мережко. По мнению Дубинского, такой подход был направлен на то, чтобы украинские СМИ могли распространять идею о "жестком ответе" со стороны Киева, при этом сами Зеленский оставался вне критики.

Уточнения

Стивен Чарльз (Стив) Уиткофф – американский миллиардер, дипломат, инвестор и застройщик, адвокат и филантроп, специальный посланник США на Ближнем Востоке.

