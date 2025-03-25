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Поиск союзников: Украина и США договорились искать помощников в переговорах

2:07
Мир

На недавнем брифинге по итогам переговоров между делегациями Киева и Вашингтона в Эр-Рияде Владимир Зеленский сообщил о договоренности между Украиной и США о том, что участие в мониторинге выполнения соглашений по Украине могут принимать и другие государства.

Владимир Зеленский
Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Владимир Зеленский

Согласно его словам, было решено, что помимо США в процессе мониторинга могут быть привлечены страны из Европы или Турция, а также представители из регионов Ближнего Востока для контроля за ситуацией в Черном море и энергетикой.

Зеленский подчеркнул важность третьего пункта договоренностей, касающегося контроля и мониторинга, и выразил готовность к участию дополнительных сторон, помимо американских.

Он отметил, что США и европейские страны обладают достаточным количеством технически подготовленных специалистов для проведения необходимого мониторинга. Зеленский выразил уверенность в высоком уровне американских технологий, позволяющих эффективно контролировать активность на морских и воздушных пространствах.

В рамках встречи в Эр-Рияде министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о достигнутых соглашениях, которые предусматривают обеспечение безопасного судоходства в Черном море и запрещение атак на энергетическую инфраструктуру как Украины, так и России.

Эти шаги являются частью усилий по достижению "прочного мира". Белый дом также подтвердил согласие сторон на исключение применения силы против коммерческих судов в Черном море.

На официальном сайте Кремля было опубликовано заявление, в котором отмечается, что согласно договоренности между президентами России и США, стороны согласились на реализацию черноморской инициативы. Инициатива включает обеспечение безопасности судоходства, запрет на применение силы и использование коммерческих судов в военных целях. Важным условием для вступления соглашения в силу является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.

Уточнения

Эр-Рия́д — столица и крупнейший город Саудовской Аравии. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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