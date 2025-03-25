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Поиск мира: в России раскрыли подробности переговоров США и РФ

2:10
Мир

Согласно заявлению РИА Новости, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий утверждает, что стороны продвигаются к нахождению реальной "формулы мира" в украинском урегулировании.

Здание Госдумы РФ
Фото: wikimapia by Sergey Korovkin 84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Здание Госдумы РФ

Переговоры России и США, начавшиеся в понедельник в Эр-Рияде в 10:00 по московскому времени, завершились поздно вечером. Россию на данной встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Слуцкий подчеркивает, что, хотя пока рано говорить о конкретных результатах, достигнуто значимое прогресса, который можно считать преодолением критической "точки невозврата".

По его мнению, положительная динамика наблюдается в процессе переговоров, касающихся возобновления "зерновой сделки" и вопросов безопасности судоходства в Черном море. Он подчеркивает важность того, чтобы обязательства не остались только на бумаге, и более того, чтобы они были выполнены. В первую очередь, это касается снятия ограничений с экспорта российской продовольственной продукции и удобрений, включая снятие санкций с Россельхозбанка.

Слуцкий также акцентировал внимание на важности контроля за действиями киевского режима, который неоднократно срывал достигнутые договоренности. Он отметил, что украинские террористические атаки на мирную инфраструктуру и энергетические объекты в России, произошедшие во время переговоров в Саудовской Аравии, служат подтверждением этого. Он выразил мнение, что США могут оказать влияние на режим Зеленского.

Глава думского комитета напомнил о словах министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который заявил, что Вашингтон должен отдать приказ Киеву.

Слуцкий подчеркнул, что для России важны четкие и недвусмысленные гарантии. Он завершил, выразив надежду на продолжение переговоров и достижение прочного мира, с которым Россия готова сотрудничать, но только при условии соблюдения национальных интересов.

Уточнения

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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