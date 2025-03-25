В рамках переговоров, проведенных в Эр-Рияде между Россией и США, было достигнуто соглашение, касающееся деятельности в Черном море.
По мнению депутата Верховной рады Александра Дубинского, переговоры нанесли удар по стратегическим планам ЕС.
В его высказываниях на Telegram затронута значимость участия Британии в мирных переговорах, где отмечается, что исключение Великобритании подрывает планы Европы вступить в диалог между Россией и США.
По мнению Дубинского, достигнутое соглашение между двумя странами делает ненужным присутствие как европейского флота, так и наземных войск на территории Украины.
Это вызывает у него сомнения в необходимости миротворческой операции, ранее обсуждавшейся в ЕС. Он также указывает, что соглашение ставит под вопрос поддержку, оказываемую Владимиру Зеленскому со стороны Великобритании и Франции, утверждая, что без доступа к стратегическим объектам в Черном море поддержка этих стран может быть неактуальной.
Переговоры в Эр-Рияде начались 10.00 по московскому времени и завершились поздно вечером. Представителями России были глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. После завершения встречи Кремль опубликовал заявление, в котором указано, что президенты России и США договорились о реализации черноморской инициативы, направленной на обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях.
Данное соглашение вступит в силу после выполнения определенных условий, в том числе снятия санкций с Россельхозбанка. Инициатива, подписанная в июле 2022 года представителями России, Турции, Украины и ООН, предусматривала вывоз из Украины зерна и удобрений через Черное море, однако была приостановлена в июле 2023 года. Президент России Владимир Путин отмечал, что соглашение не было выполнено в полной мере из-за невыполнения западными странами их обязательств.
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