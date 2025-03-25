Помогите договорится: Украина выступает за участие третьих стран в переговорах

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Руководитель украинской делегации на переговорах в Эр-Рияде, министр обороны Рустем Умеров, поделился итогами диалога с представителями США.

Фото: flickr.com by Amaury Laporte, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг США и Украины

По его словам, обе стороны положительно относятся к идее привлечения третьих стран для содействия в выполнении договоренностей, касающихся безопасности энергетических объектов и судоходства.

Ранее во вторник Умеров уже сообщал о достигнутых соглашениях по итогам встречи с американскими коллегами. Он подтвердил намерение внедрить режим полного запрета на удары по энергетической инфраструктуре как Украины, так и России.

Также было подтверждено стремление гарантировать безопасное морское сообщение в Черном море. Эту информацию частично подтвердили и в Белом доме, заявив о договоренности исключить применение силы против коммерческих судов в черноморском регионе.

Упомянутые консультации между американскими и украинскими представителями состоялись во вторник в столице Саудовской Аравии. Как сообщали мировые агентства со ссылкой на украинские источники, это был не первый раунд обсуждений — предыдущая встреча делегаций прошла в Эр-Рияде в минувшее воскресенье.

Уточнения

Русте́м Энве́рович Уме́ров — украинский государственный и политический деятель и предприниматель крымскотатарского происхождения. Министр обороны Украины с 6 сентября 2023 года.

