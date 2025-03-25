Точка соприкосновения: Россия подчеркнула важность Украины на примере для США

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По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, российская сторона в ходе контактов с Вашингтоном акцентировала внимание на особом значении Украины для обеспечения законных интересов безопасности России.

Фото: commons.wikimedia.org by Kuhlmann /MSC, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Сергей Лавров

Министр провел аналогию, отметив, что для Москвы украинский вопрос имеет на порядки большую важность, чем Гренландия для стратегической безопасности Соединенных Штатов. Лавров выразил мнение, что американская сторона восприняла это сравнение.

Эти комментарии появились на фоне планируемого визита делегации США в Гренландию, в состав которой, как сообщается, войдут супруга вице-президента Уша Вэнс и советник по национальной безопасности Майк Уолтц. Визит происходит в контексте ранее озвученных Дональдом Трампом территориальных претензий на этот остров. По информации СМИ, Уолтц намерен посетить американскую космическую базу Питуффик, расположенную на острове. Также ожидается участие министра энергетики США Криса Райта.

Ранее Дональд Трамп заявлял о своей уверенности, что Гренландия в той или иной форме окажется под контролем Соединенных Штатов, и даже обещал жителям острова процветание в случае присоединения к США. Стоит напомнить, что Гренландия, бывшая колония Дании, с 2009 года обладает широкой автономией и самоуправлением в рамках Датского королевства.

Уточнения

Гренла́ндия — крупнейший на Земле остров. Расположен на северо-востоке Северной Америки, а потому, с точки зрения физической географии, относится к ней.

