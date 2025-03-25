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Америка пошла на уступки: экономические сделки РФ будут разблокированы

1:10
Мир

Как стало известно из сообщений Кремля, Соединенные Штаты Америки выразили готовность содействовать России в вопросах экспорта ее сельскохозяйственной продукции.

Банковские карты
Фото: Правительство Московской области by Фотобанк Московской области, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Банковские карты

Это стало одним из результатов двусторонних переговоров, состоявшихся в Эр-Рияде. Диалог между представителями двух стран начался в понедельник около 10 часов утра по московскому времени и продлился до позднего вечера. Российскую делегацию возглавляли Григорий Карасин, руководитель международного комитета Совета Федерации, и Сергей Беседа, занимающий пост советника директора ФСБ.

Согласно официальному заявлению, опубликованному Кремлем, американская сторона намерена предпринять шаги для облегчения доступа российских аграрных товаров и удобрений на мировые рынки.

Кроме того, США планируют способствовать снижению затрат на страхование морских перевозок такой продукции и расширению возможностей для использования портовой инфраструктуры. Отдельно упоминается содействие в обеспечении доступа к платежным системам, необходимым для проведения соответствующих финансовых транзакций.

Уточнения

Эр-Рия́д — столица и крупнейший город Саудовской Аравии. Административный центр округа Эр-Рияд, в составе которого образует одноимённую мухафазу Эр-Рияд. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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